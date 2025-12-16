Спортивные самолеты Як-52 в действии: одесские пилоты за сутки уничтожили рекордное количество "Шахедов"

В воскресенье, 14 декабря, Россия осуществила очередной массированный обстрел Одесской области. Украинские летчики уничтожили 15 вражеских ударных БпЛА.

Это рекордная результативность подразделения за одни сутки, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Думская".

Смотрите также Удары продолжались с ночи до утра: какая ситуация в Одессе после одной из самых массированных атак

Сколько вражеских БпЛА удалось сбить одесской эскадрильи?

Атака россиян на Одесскую область 14 декабря продолжалась почти непрерывно в течение всего дня. Несколько экипажей эскадрильи с утра и до сумерек по очереди поднимались в небо, чтобы перехватить или уничтожить вражеские ударные БпЛА типа "Шахед" над городом и областью. Всего за сутки летчикам удалось сбить 15 беспилотников – это самый высокий показатель для подразделения.

По информации издания, для выполнения боевых задач, Силы обороны используют легкие спортивные самолеты Як-52. Известно, что в 2022 – 2023 году экипажи работали преимущественно против разведывательных вражеских дронов, однако впоследствии начали уничтожали и ударные БпЛА. Стоит отметить, что эти самолеты не имеют ни брони, ни специальных средств защиты экипажа.

Против разведывательных дронов украинские пилоты иногда применяют еще более опасную тактику – аккуратно таранят беспилотник консолью крыла. Ведь из-за особенностей электродвигателей такие дроны не всегда удается сбить огнем, даже после нескольких метких выстрелов.

Специалисты утверждают, что несмотря на полное отсутствие технической адаптации к боевым условиям, спортивные Як-52 доказали свою эффективность в сфере воздушной обороны и стали важной частью защиты Одесской области.

Какие последствия атаки врага на Одесскую область 14 декабря?