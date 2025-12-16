Это рекордная результативность подразделения за одни сутки, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Думская".

Сколько вражеских БпЛА удалось сбить одесской эскадрильи?

Атака россиян на Одесскую область 14 декабря продолжалась почти непрерывно в течение всего дня. Несколько экипажей эскадрильи с утра и до сумерек по очереди поднимались в небо, чтобы перехватить или уничтожить вражеские ударные БпЛА типа "Шахед" над городом и областью. Всего за сутки летчикам удалось сбить 15 беспилотников – это самый высокий показатель для подразделения.

По информации издания, для выполнения боевых задач, Силы обороны используют легкие спортивные самолеты Як-52. Известно, что в 2022 – 2023 году экипажи работали преимущественно против разведывательных вражеских дронов, однако впоследствии начали уничтожали и ударные БпЛА. Стоит отметить, что эти самолеты не имеют ни брони, ни специальных средств защиты экипажа.

Против разведывательных дронов украинские пилоты иногда применяют еще более опасную тактику – аккуратно таранят беспилотник консолью крыла. Ведь из-за особенностей электродвигателей такие дроны не всегда удается сбить огнем, даже после нескольких метких выстрелов.

Специалисты утверждают, что несмотря на полное отсутствие технической адаптации к боевым условиям, спортивные Як-52 доказали свою эффективность в сфере воздушной обороны и стали важной частью защиты Одесской области.

