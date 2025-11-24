Майже 40 влучань, є жертви: скільки цілей випустила Росія по Україні, і як відпрацювала ППО

Понад 160 ударних безпілотників атакували Україну вночі у понеділок, 24 листопада. Більшу частину відповідних цілей збили сили протиповітряної оборони під час заходів з відбиття атаки.

Попри це, на жаль, не вдалося уникнути влучань по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів збила ППО?

Уночі ворог атакував за допомогою 162 ударних безпілотників типів "Шахед", "Гербера" та інших з Курська, Брянська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Понад 80 із вищезгаданих цілей, як зазначається, були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, сталося влучання 37 ударних безпілотників на щонайменше 15 локаціях, і зафіксували падіння уламків дрона на одній локації. Внаслідок цього, згідно з оприлюдненими даними, є пошкодження.

"Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. На жаль, є жертви серед цивільного населення", – резюмували там.



Сили ППО збили 125 цілей / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Що відомо про російську атаку?