"Шахеди" знову тероризують Україну: які області під загрозою атаки

Звечора 5 грудня Росія знову запустила по Україні групи ударних безпілотників. Під загрозою атаки перебуває низка областей, а подекуди вже пролунали вибухи.

У разі оголошення повітряної тривоги закликаємо якнайшвидше пройти в укриття і перебувати там до відбою загрози. Про загрозу ударів дронів для областей пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Для яких регіонів існує загроза?

Де зараз лунає тривога: дивіться на карті