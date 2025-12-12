Росія вдарила по спортивній школі на Сумщині: у момент атаки там тренувалися діти

Вдень 12 грудня Росія знову тероризувала Сумщину ударними дронами. Ворог поцілив у спортивну школу Шостки, де тривало тренування дітей.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Які наслідки удару по Шостці?

Росія запустила по Сумщині ударні дрони-камікадзе вдень 12 грудня. Влучання сталось у цивільну інфраструктуру у Шостці.

Як повідомив Олег Григоров, ворог вдарив двома БпЛА по спортивній школі, поки там тренувались діти. Попередньо, обійшлось без постраждалих.

Усіх дітей і тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо, всі живі, поранених немає,

– повідомили в Сумській ОВА.

Наразі наслідки атаки уточнюються, додав Григоров.

Нещодавні обстріли Сумщини: які наслідки?