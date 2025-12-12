Укр Рус
12 грудня, 14:21
2

Росія вдарила по спортивній школі на Сумщині: у момент атаки там тренувалися діти

Дарія Черниш
Основні тези
  • Російські дрони-камікадзе поцілили в спортивну школу в Шостці під час тренування дітей.
  • Усіх дітей та тренерів евакуювали, наслідки атаки ще уточнюються.

Вдень 12 грудня Росія знову тероризувала Сумщину ударними дронами. Ворог поцілив у спортивну школу Шостки, де тривало тренування дітей.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Які наслідки удару по Шостці?

Росія запустила по Сумщині ударні дрони-камікадзе вдень 12 грудня. Влучання сталось у цивільну інфраструктуру у Шостці. 

Як повідомив Олег Григоров, ворог вдарив двома БпЛА по спортивній школі, поки там тренувались діти. Попередньо, обійшлось без постраждалих.

Усіх дітей і тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо, всі живі, поранених немає,
– повідомили в Сумській ОВА.

Наразі наслідки атаки уточнюються, додав Григоров.

Нещодавні обстріли Сумщини: які наслідки?

  • Крім того, під ворожим мінометним обстрілом була Середино-Будська громада. Внаслідок чого поранено жінку 76 років. Її ушпиталили.

  • Напередодні Росія вдарила авіабомбами по магазину у Великописарівській громаді. У момент обстрілу там перебували люди. На жаль, є загиблі.

  • 8 грудня росіяни масовано атакували енергооб'єкти Сумщини. В ОВА тоді попереджали про можливі незаплановані відключення світла.