Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия ударила по спортивной школе на Сумщине: в момент атаки там тренировались дети
12 декабря, 14:21
2

Россия ударила по спортивной школе на Сумщине: в момент атаки там тренировались дети

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Российские дроны-камикадзе попали в спортивную школу в Шостке во время тренировки детей.
  • Всех детей и тренеров эвакуировали, последствия атаки еще уточняются.

Днем 12 декабря Россия снова терроризировала Сумскую область ударными дронами. Враг попал в спортивную школу Шостки, где проходила тренировка детей.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова.

Смотрите также Есть попадания на 8 локациях, враг бил по энергетике: где до сих пор сохраняется угроза атаки

Какие последствия удара по Шостке?

Россия запустила по Сумской области ударные дроны-камикадзе днем 12 декабря. Попадание произошло в гражданскую инфраструктуру в Шостке.

Как сообщил Олег Григоров, враг ударил двумя БпЛА по спортивной школе пока там тренировались дети. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет,
– сообщили в Сумской ОГА.

Сейчас последствия атаки уточняются, добавил Григоров.

Недавние обстрелы Сумщины: какие последствия?

  • Кроме того, под вражеским минометным обстрелом была Середино-Будская община. В результате чего ранена женщина 76 лет. Ее госпитализировали.

  • Накануне Россия ударила авиабомбами по магазину в Великописаревской общине. В момент обстрела там находились люди. К сожалению, есть погибшие.

  • 8 декабря россияне массированно атаковали энергообъекты Сумской области. В ОВА тогда предупреждали о возможных незапланированных отключениях света.