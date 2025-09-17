У ніч проти 17 вересня Росія атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками. На жаль, зафіксовано влучання на понад 10 локаціях.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росія знову атакує "Шахедами": для яких областей є загроза

Як відпрацювала ППО?

Вночі росіяни атакували:

балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської областей,

172 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів з Курська, Брянська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська у Росії та з Чауди в окупованому Криму – понад 100 із них виявилися "Шахедами".

Над відбиттям атаки працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Попередньо, станом на 9:30, ППО збила/подавила 136 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

На жаль, є влучання ракет і 36 безпілотників на 13 локаціях.

Які наслідки атаки?