В ночь на 17 сентября Россия атаковала Украину ракетами и ударными беспилотниками. К сожалению, зафиксировано попадание на более чем 10 локациях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Как отработала ПВО?

Ночью россияне атаковали:

баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и зенитной управляемой ракетой С-300 из Ростовской и Курской областей,

172 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из Курска, Брянска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска в России и из Чауды в оккупированном Крыму – более 100 из них оказались "Шахедами".

Над отражением атаки работала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Предварительно, по состоянию на 9:30, ПВО сбила/подавила 136 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

К сожалению, есть попадание ракет и 36 беспилотников на 13 локациях.

Какие последствия атаки?