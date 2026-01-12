Росіяни атакували винзавод на Одещині: спалахнула пожежа

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області. У Білгород-Дністровському районі внаслідок атаки ударного безпілотника зафіксовано ураження на території винзаводу.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються. Про це пише 24 Канал з повідомленням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Дивіться також Ворог атакував Одесу дронами: частина міста залишилася без світла, є постраждалі

Що відомо про наслідки атаки?

У Білгород-Дністровському районі ударний дрон влучив по території винзаводу. За повідомленням місцевої влади, пошкоджено дах виробничої будівлі, після чого виникла пожежа. Інформації про постраждалих станом на цей час немає.

На місці працюють екстрені та профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення Одещини.

За останню добу Одеська область вдруге зазнала атаки. У результаті нічного удару по обласному центру зазнали пошкоджень енергетичні об'єкти та адмінбудівля. Один приватний будинок повністю знищено, ще щонайменше п'ять – пошкоджено. Поранення дістали двоє людей. У частині Пересипського району наразі немає світла.

Зверніть увагу! Повітряні Сили повідомляють, що ворожі БпЛА продовжують рухатися на Одещину. Перебувайте у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Що відомо про наслідки останнього обстрілу росіян?