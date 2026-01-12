Россияне атаковали винзавод в Одесской области: вспыхнул пожар
- В Белгород-Днестровском районе дрон попал по винзаводу, повредив крышу и вызвав пожар, но информации о пострадавших нет.
- За последние сутки Одесская область подверглась еще одной атаке, которая повредила энергетические объекты, разрушила дом и ранила двух человек.
Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Одесской области. В Белгород-Днестровском районе в результате атаки ударного беспилотника зафиксировано поражение на территории винзавода.
Последствия вражеского обстрела уточняются. Об этом пишет 24 Канал с сообщением на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
Что известно о последствиях атаки?
В Белгород-Днестровском районе ударный дрон попал по территории винзавода. По сообщению местных властей, повреждена крыша производственного здания, после чего возник пожар. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.
На месте работают экстренные и профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление России против гражданского населения Одесской области.
За последние сутки Одесская область второй раз подверглась атаке. В результате ночного удара по областному центру получили повреждения энергетические объекты и админздание. Один частный дом полностью уничтожен, еще по меньшей мере пять – повреждены. Ранения получили два человека. В части Пересыпского района пока нет света.
Обратите внимание! Воздушные Силы сообщают, что вражеские БпЛА продолжают двигаться в Одесскую область. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Что известно о последствиях последнего обстрела россиян?
В результате российского обстрела был поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе на Черниговщине, что привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов. Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
Утром 12 января российские войска в очередной раз нанесли серии ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Несмотря на последствия вражеских обстрелов и сложные погодные условия, поезда продолжают курсировать.
В результате российского обстрела 12 января в Киеве загорелось нежилое здание в одном из районов столицы. Туда попал вражеский БПЛА.