Росіяни атакували пожежну частину на Запоріжжі: вибито вікна, двері і не тільки
- Росіяни здійснили атаку на пожежно-рятувальну частину в Запоріжжі.
- У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю.
Під прицілом ворога вночі 9 грудня опинилася Запорізька область. Внаслідок російської атаки пошкоджено пожежно-рятувальну частину.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Що відомо про удар по пожежній частині на Запоріжжі?
Вночі 9 грудня окупанти вдарили дронами по території одного з населених пунктів Запорізького району.
Атаки були спрямовані на об'єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що в підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю. В ДСНС зазначили, що на момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав.
Ворог бив по Чернігівщині: які наслідки
У Чернігові внаслідок падіння дрона пошкоджено приватне домогосподарство. Там обійшлося без постраждалих.
В Корюківському районі внаслідок влучання по території фермерського господарства загорілися скирти соломи.
В Ніжинському районі було зафіксовано серію влучань по одному з промислових об'єктів, внаслідок чого виникло кілька осередків пожежі.