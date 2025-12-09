Росіяни атакували пожежну частину на Запоріжжі: вибито вікна, двері і не тільки

Під прицілом ворога вночі 9 грудня опинилася Запорізька область. Внаслідок російської атаки пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також "Можливі непередбачувані відключення": ворог масовано атакував енергетику Сумщини

Що відомо про удар по пожежній частині на Запоріжжі?

Вночі 9 грудня окупанти вдарили дронами по території одного з населених пунктів Запорізького району.

Атаки були спрямовані на об'єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що в підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю. В ДСНС зазначили, що на момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав.

Ворог бив по Чернігівщині: які наслідки