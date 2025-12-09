Россияне атаковали пожарную часть на Запорожье: выбиты окна, двери и не только

Под прицелом врага ночью 9 декабря оказалась Запорожская область. В результате российской атаки повреждена пожарно-спасательная часть.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также "Возможны непредсказуемые отключения": враг массированно атаковал энергетику Сумщины

Что известно об ударе по пожарной части в Запорожье?

Ночью 9 декабря оккупанты ударили дронами по территории одного из населенных пунктов Запорожского района.

Атаки были направлены на объект гражданской инфраструктуры. Взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательной части,

– говорится в сообщении.

Указывается, что в подразделении выбиты окна и двери, повреждена кровля. В ГСЧС отметили, что на момент атаки личный состав работал над ликвидацией пожара в соседнем населенном пункте, поэтому никто из спасателей не пострадал.

Враг бил по Черниговщине: какие последствия