Відключення неминучі: у Міненерго заявили, що енергетики працюють без упину

Росія не припиняє тероризувати українські об'єкти енергетики. Зокрема, після масованої атаки Росії в ніч проти 8 листопада ситуація в енергосистемі України залишається складною.

Про це перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов розповів в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

Що відомо про стан енергосистеми України?

За словами Некрасова, атака 8 листопада стала однією з найважчих для енергетичного сектору від початку повномасштабної війни. Ворог завдав удару переважно балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. З 45 запущених під час атаки ракет 32 були саме балістичними.

Енергетики працюють без упину, але на стабілізацію системи потрібен час,

– наголосив він.

Міністерство енергетики закликало українців обмежити використання побутових приладів у пікові години – з 8:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00. Перенесення енергомістких процесів на час після 22:00 допоможе зменшити навантаження на систему та прискорити її стабілізацію.

Відомо, що зараз в більшості регіонів країни діють погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Через попередні обстріли залишаються знеструмленими окремі райони на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині. Тривають відновлювальні роботи.

Які наслідки російської атаки на енергетику?