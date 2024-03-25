У день народження Служби безпеки Василь Малюк розповів подробиці ураження Кримського мосту. Генерал пояснив, як ці операції зашкодили ворогові та підняли авторитетність відомства в очах західних спецслужб.

В ефірі телемарафону Малюк поділився деталями ударів по Кримському мосту. Нагадаємо, що їх було два – у жовтні 2022 та липні 2023 року.

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Скажемо новий "привіт"

Так, голова СБУ наголосив, що операції з ураження "незаконної конструкції" проводилися за завданням президента України з метою зруйнувати воєнну логістику ворога на окупованому півострові.

Перший удар готувався протягом семи місяців. Він передбачав підрив моста за допомогою вантажівки з вибухівкою.

На той час через цей логістичний коридор ворога проходило до 46 потягів зі зброєю та боєприпасами за добу.

Щоб вразити міст вперше, СБУ використала саморобні вибухові пристрої (21 тонна у тротиловому еквіваленті), які були закамуфльовані під рулони з плівкою.

Генерал зазначив, що підготовка та реалізація цієї операції була непростою.

Саме після цієї операції топові представники західних спецслужб сказали, що ми – найкращі, ми просто знімаємо капелюхи,

– пригадав посадовець.

Вдруге 17 липня Кримський міст вже атакували морські дрони.

Наразі, за словами Малюка, міст не функціонує для перевезення воєнних вантажів. Генерал заявив, що той має пошкоджені опори і так звані "бики", на яких вони стоять. Якщо росіяни після їх відновлення знову наважаться тягнути свій боєкомплект Кримським мостом, СБУ "в черговий раз скажемо їм "привіт", запевнив Малюк.

Глава СБУ запевнив, що Україна має потенціал повністю знищити Кримський міст.

Про що ще говорив Малюк: