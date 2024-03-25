В день рождения Службы безопасности Василий Малюк рассказал подробности поражения Крымского моста. Генерал объяснил, как эти операции навредили врагу и подняли авторитетность ведомства в глазах западных спецслужб.

В эфире телемарафона Малюк поделился деталями ударов по Крымскому мосту. Напомним, что их было два – в октябре 2022 и июле 2023 года.

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Скажем новый "привет"

Так, глава СБУ подчеркнул, что операции по поражению "незаконной конструкции" проводились по заданию президента Украины с целью разрушить военную логистику врага на оккупированном полуострове.

Первый удар готовился в течение семи месяцев. Он предполагал подрыв моста с помощью грузовика со взрывчаткой.

В это время через этот логистический коридор врага проходило до 46 поездов с оружием и боеприпасами в сутки.

Чтобы поразить мост впервые, СБУ использовала самодельные взрывные устройства (21 тонна в тротиловом эквиваленте), закамуфлированные под рулоны с пленкой.

Генерал отметил, что подготовка и реализация этой операции была непростой.

Именно после этой операции топовые представители западных спецслужб сказали, что мы лучшие, мы просто снимаем шляпы,

– вспомнил чиновник.

Второй раз 17 июля Крымский мост уже атаковали морские дроны.

По словам Малюка, мост не функционирует для перевозки военных грузов. Генерал заявил, что у него повреждены опоры и так называемые "быки", на которых они стоят. Если россияне после их восстановления снова отважатся тянуть свой боекомплект Крымским мостом, СБУ "в очередной раз скажем им "привет", заверил Малюк.

О чем еще говорил Малюк