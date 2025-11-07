Росіяни посилюють удари проти залізничних вузлів, – в ISW назвали мету ворога

Окупанти посилили удари по українській залізниці, особливо у прифронтових регіонах. Ймовірно це спонукало Укрзалізницю призупинити перевезення між Гусарівкою, Слов'янськом і Краматорськом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Що відомо про терор залізниць?

Росія ледь не щодня атакує українські залізничні вузли. ISW вважають, що такими обстрілами окупанти хочуть зірвати тилову логістику та ускладнити підвезення ресурсів на передову.

Повідомлялось, що Укрзалізниця 6 листопада оголосила про тимчасове закриття ділянок від Гусарівки до Слов'янська й Краматорська та ще низки з міркувань безпеки.

ISW нещодавно оцінила, наприклад, що зусилля Росії BAI (battlefield air interdiction – 24 Канал) протягом останніх п'яти місяців створили умови для нещодавнього просування росіян на Покровському напрямку,

– йдеться у звіті.

Водночас залишається невизначеним, чи вдасться російському командуванню досягти успіху таким чином по всій лінії фронту.

Також зазначається, що противник прагне зірвати логістику уздовж важливих артерій (E-40 Ізюм – Слов'янськ, Т-0514 Добропілля – Лиман), що забезпечують Донеччину.

Останні атаки росіян по залізниці