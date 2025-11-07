Россияне усиливают удары против железнодорожных узлов, – в ISW назвали цель врага
- Россия усилила удары по украинским железнодорожным узлам, особенно в прифронтовых регионах, чтобы нарушить тыловую логистику.
- Укрзализныця приостановила перевозки на некоторых участках Донетчины из соображений безопасности, вероятно, из-за этих атак.
Оккупанты усилили удары по украинской железной дороге, особенно в прифронтовых регионах. Вероятно это побудило Укрзализныцю приостановить перевозки между Гусаровкой, Славянском и Краматорском.
Что известно о терроре железных дорог?
Россия чуть ли не ежедневно атакует украинские железнодорожные узлы. ISW считают, что такими обстрелами оккупанты хотят сорвать тыловую логистику и усложнить подвоз ресурсов на передовую.
Сообщалось, что Укрзализныця 6 ноября объявила о временном закрытии участков от Гусаровки до Славянска и Краматорска и еще ряда из соображений безопасности.
ISW недавно оценила, например, что усилия России BAI (battlefield air interdiction – 24 Канал) в течение последних пяти месяцев создали условия для недавнего продвижения россиян на Покровском направлении,
– говорится в отчете.
В то же время остается неопределенным, удастся ли российскому командованию достичь успеха таким образом по всей линии фронта.
Также отмечается, что противник стремится сорвать логистику вдоль важных артерий (E-40 Изюм – Славянск, Т-0514 Доброполье – Лиман), обеспечивающих Донецкую область.
Последние атаки россиян по железной дороге
Аналитики напомнили, что 6 ноября по железнодорожной станции в Каменском, что на Днепропетровщине, ударил беспилотник. Там было повреждено здание станции. В регионе также фиксировали удары по мостам и другим ключевым объектам.
Также 31 октября "Шахеды" на Сумщине уничтожили или повредили большинство хозяйственных построек компании и подвижной состав.
Ранее на Харьковщине пострадали объекты вблизи Лозовой, а на Черниговщине из-за атаки приостанавливали железнодорожное сообщение.