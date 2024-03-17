Скільки нафти не доотримає Росія через атаки дронів: Рябцев сказав, як це вплине на ворога

Російські нафтопереробні заводи дедалі частіше спалахують. Лише за останні тижні під атаку дронів потрапили вже 12 НПЗ. Суттєвих пошкоджень завдано у майже половині випадків.

Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, зауваживши, що через такі ситуації Росія не доотримує нафту. Окрім економічного ефекту, тут також є і пропагандистський, адже населення не розуміє, чому тепер вибухає так часто.

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Наскільки серйозні збитки

За словами Геннадія Рябцева, загальні обсяги недоотриманих нафтопродуктів станом на 17 березня 2024 року оцінюється в 16 мільйонів тонн. Тобто саме такий обсяг не доотримує Росія за підсумками цього року.

Але 16 мільйоні тонн – це дещо більше, ніж 5% від загальних обсягів перероблення нафтової сировини, які в Росії становлять 280 мільйонів тонн. Тож, на перший погляд, такі цифри не дуже великі.

Проте мовиться про дуже суттєві пошкодження, які не дозволяють відновити виробництво в повному обсязі впродовж пів року або й більше,

– зауважив Геннадій Рябцев.

Що це означає для росіян

Перший ефект, який відбувся, – це дезорієнтування постачання. Споживачі, які збиралися отримати нафтопродукти з цих заводів, їх отримають, але у значно менших обсягах. Через це вони будуть змушені купувати в інших НПЗ, які розташовані далі, отже зростає "плече транспортування".

Це означає перерозподіл виробництві нафтопродуктів, а також потребу у збільшенні виробництва на інших нафтопереробних заводах. До того ж немає підстав вважати, що наступних вибухів на НПЗ не буде, адже це має важливий військовий ефект.

Так зменшуються можливості росіян постачати нафтопродукти на лінію фронту, адже вся техніка працює на дизельному пальному. Руйнування установок первинного перероблення нафти може призвести до скорочення виробництва дизельного пального,

– підкреслив Геннадій Рябцев.

Це особливо важливо на початку весняних польових робіт. Цілком ймовірно, що тоді військові конкуруватимуть з аграріями за дизельне пальне. Також не варто відкидати зростання цін на заправках.

І безумовно, є пропагандистський ефект, бо якщо прилітає, то у мешканців відповідних регіонів починають виникати питання, чому не збили, як від цього захиститися, чому влада мовчить. Ба більше, повідомлень від влади про наслідки чи руйнування взагалі немає.

Скільки треба ударів, щоб ситуація стала критичною

Якщо ми говоримо про споживання, то, наприклад, зараз у Росії використовують приблизно 55 мільйонів тонн дизельного пального, близько 40 мільйонів тонн бензину, стільки ж мазуту. Загалом все це становить 130 – 140 мільйонів тонн на рік, а виробляється 280.

"Віднімемо від цього 16. Тому так, ще потрібні влучання або знову на ті самі заводи, але в інші установки з первинного перероблення нафти, або в інші заводи. Ще щонайменше десяток потрібен (влучань – 24 Канал), а далі виникатимуть питання, чим забезпечувати внутрішній попит", – сказав експерт з енергетичних питань.

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