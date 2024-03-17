Сколько нефти не дополучит Россия из-за атак дронов: Рябцев сказал, как это повлияет на врага

Российские нефтеперерабатывающие заводы все чаще вспыхивают. Только за последние недели под атаку дронов попали уже 12 НПЗ. Существенные повреждения нанесены почти в половине случаев.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, отметив, что из-за таких ситуаций Россия не дополучает нефть. Кроме экономического эффекта, здесь также есть и пропагандистский, ведь население не понимает, почему теперь взрывается так часто.

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Насколько серьезные убытки

По словам Геннадия Рябцева, общие объемы недополученных нефтепродуктов по состоянию на 17 марта 2024 года оценивается в 16 миллионов тонн. То есть именно такой объем не дополучает Россия по итогам этого года.

Но 16 миллионов тонн – это несколько больше, чем 5% от общих объемов переработки нефтяного сырья, которые в России составляют 280 миллионов тонн. Поэтому, на первый взгляд, такие цифры не очень большие.

Однако говорится об очень существенных повреждениях, которые не позволяют восстановить производство в полном объеме в течение полугода или даже больше,

– отметил Геннадий Рябцев.

Что это означает для россиян

Первый эффект, который состоялся, – это дезориентирование поставок. Потребители, которые собирались получить нефтепродукты из этих заводов, их получат, но в значительно меньших объемах. Поэтому они будут вынуждены покупать у других НПЗ, которые расположены дальше, следовательно растет "плечо транспортировки".

Это означает перераспределение производстве нефтепродуктов, а также потребность в увеличении производства на других нефтеперерабатывающих заводах. К тому же нет оснований считать, что следующих взрывов на НПЗ не будет, ведь это имеет важный военный эффект.

Так уменьшаются возможности россиян поставлять нефтепродукты на линию фронта, ведь вся техника работает на дизельном топливе. Разрушение установок первичной переработки нефти может привести к сокращению производства дизельного топлива,

– подчеркнул Геннадий Рябцев.

Это особенно важно в начале весенних полевых работ. Вполне вероятно, что тогда военные будут конкурировать с аграриями за дизельное топливо. Также не стоит исключать рост цен на заправках.

И безусловно, есть пропагандистский эффект, потому что если прилетает, то у жителей соответствующих регионов начинают возникать вопросы, почему не сбили, как от этого защититься, почему власть молчит. Более того, сообщений от власти о последствиях или разрушениях вообще нет.

Сколько надо ударов, чтобы ситуация стала критической

Если мы говорим о потреблении, то, например, сейчас в России используют примерно 55 миллионов тонн дизельного топлива, около 40 миллионов тонн бензина, столько же мазута. В общем все это составляет 130 – 140 миллионов тонн в год, а производится 280.

"Отнимем от этого 16. Поэтому так, еще нужны попадания или снова на те же заводы, но в другие установки по первичной переработке нефти, или в другие заводы. Еще как минимум десяток нужен (попаданий – 24 Канал), а дальше будут возникать вопросы, чем обеспечивать внутренний спрос", – сказал эксперт по энергетическим вопросам.

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