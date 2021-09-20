Атаки на вакцинацію стали частиною гібридної війни проти України, – Радуцький
Джерело:телеграм-канал Михайла Радуцького
Служба безпеки України 17 вересня ліквідувала кілька ботоферм, які пропагували антивакцинацію та виправдовували російську агресію. Такі дії виконували на замовлення кураторів з Росії.
Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький зазначив, що залучили тисячі сім-карток, десятки тисяч фейкових акаунтів у соцмережах. Він вважає, що Росії важливий провал вакцинальної кампанії в Україні.
До теми На замовлення Росії: ботоферма намагалася зірвати кампанію з вакцинації в Україні
"Атаки на вакцинацію стали частиною гібридної війни проти України. Мета нашого північного сусіда зрозуміла: невакцинована Україна – це слабка Україна", – повідомив нардеп.
За його словами, Росії вигідні постійні локдауни в Україні, які супроводжуватимуться перманентною економічною кризою та соціальною напругою, яка постійно зростатиме.
Росія продукує плітки у соцмережах
Радуцький наголосив, що плітки у соцмережах про "неперевірені вакцини" та "непрогнозовані наслідки" створили навмисно. У такий спосіб Росія прагне ослабити та дестабілізувати ситуацію в Україні.
Я неодноразово це перевірив, як кажуть, на собі. Кожен мій пост про вакцинацію одразу атакують десятки й сотні ботів,
– зазначив депутат.
Він закликав довіряти лише перевіреним фактам, оскільки Центр громадського здоров'я повідомляв, що 98,1% госпіталізованих з COVID-19 є невакцинованими. Водночас вакциновані люди майже не мають ускладнень під час перебігу коронавірусної хвороби.
Атака ботів-антивакцинаторів: що відомо
- СБУ 17 вересня встановила, що ботоферми з Росії поширити 50 тисяч фейків.
- Координаторкою була мешканка Дніпра. Замовники надали їй телекомунікаційне обладнання та програмне забезпечення.
- Вона зареєструвала понад 5 тисяч облікових записів у фейсбук із несправжніми персональними даними.
- Винагороду за роботу жінка отримувала рублями.
- Напередодні, 16 вересня, чоловік з Харкова організував ботоферму, яка створила майже 50 тисяч фейкових акаунтів. Вони поширювали неправдиву інформацію про вакцинальну кампанію.