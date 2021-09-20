Атаки на вакцинацию стали частью гибридной войны против Украины, – Радуцкий

Служба безопасности Украины 17 сентября ликвидировала несколько ботоферм, которые пропагандировали антивакцинацию и оправдывали российскую агрессию. Такие действия выполняли по заказу кураторов из России.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий отметил, что привлекли тысячи сим-карт, десятки тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях. Он считает, что России важен провал вакцинальной кампании в Украине.

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"Атаки на вакцинацию стали частью гибридной войны против Украины. Цель нашего северного соседа понятна: невакцинированная Украина – это слабая Украина", – сообщил нардеп.

По его словам, России выгодны постоянные локдауны в Украине, которые будут сопровождаться перманентным экономическим кризисом и социальным напряжением, которое будет постоянно расти.

Россия продуцирует сплетни в соцсетях

Радуцкий подчеркнул, что слухи в соцсетях о "непроверенных вакцинах" и "непредвиденных последствиях" создали намеренно. Таким образом Россия стремится ослабить и дестабилизировать ситуацию в Украине.

Я неоднократно это проверил, как говорится, на себе. Каждый мой пост о вакцинации сразу атакуют десятки и сотни ботов,

– отметил депутат.

Он призвал доверять только проверенным фактам, поскольку Центр общественного здоровья сообщал, что 98,1% госпитализированных с COVID-19 являются невакцинированными. В то же время вакцинированные люди почти не имеют осложнений во время течения коронавирусной болезни.

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