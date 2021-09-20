Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий отметил, что привлекли тысячи сим-карт, десятки тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях. Он считает, что России важен провал вакцинальной кампании в Украине.
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"Атаки на вакцинацию стали частью гибридной войны против Украины. Цель нашего северного соседа понятна: невакцинированная Украина – это слабая Украина", – сообщил нардеп.
По его словам, России выгодны постоянные локдауны в Украине, которые будут сопровождаться перманентным экономическим кризисом и социальным напряжением, которое будет постоянно расти.
Россия продуцирует сплетни в соцсетях
Радуцкий подчеркнул, что слухи в соцсетях о "непроверенных вакцинах" и "непредвиденных последствиях" создали намеренно. Таким образом Россия стремится ослабить и дестабилизировать ситуацию в Украине.
Я неоднократно это проверил, как говорится, на себе. Каждый мой пост о вакцинации сразу атакуют десятки и сотни ботов,
– отметил депутат.
Он призвал доверять только проверенным фактам, поскольку Центр общественного здоровья сообщал, что 98,1% госпитализированных с COVID-19 являются невакцинированными. В то же время вакцинированные люди почти не имеют осложнений во время течения коронавирусной болезни.
Атака ботов-антивакцинаторов: что известно
- СБУ 17 сентября установила, что ботофермы из России распространили 50 тысяч фейков.
- Координатором была жительница Днепра. Заказчики предоставили ей телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение.
- Она зарегистрировала больше 5 тысяч учетных записей в фейсбуке с ненастоящими персональными данными.
- Вознаграждение за работу женщина получала рублями.
- На днях, 16 сентября, мужчина из Харькова организовал ботоферму, которая создала почти 50 тысяч фейковых аккаунтов. Они распространяли ложную информацию о вакцинальной кампании.