Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький зазначив, що залучили тисячі сім-карток, десятки тисяч фейкових акаунтів у соцмережах. Він вважає, що Росії важливий провал вакцинальної кампанії в Україні.

До теми На замовлення Росії: ботоферма намагалася зірвати кампанію з вакцинації в Україні

"Атаки на вакцинацію стали частиною гібридної війни проти України. Мета нашого північного сусіда зрозуміла: невакцинована Україна – це слабка Україна", – повідомив нардеп.

За його словами, Росії вигідні постійні локдауни в Україні, які супроводжуватимуться перманентною економічною кризою та соціальною напругою, яка постійно зростатиме.

Росія продукує плітки у соцмережах

Радуцький наголосив, що плітки у соцмережах про "неперевірені вакцини" та "непрогнозовані наслідки" створили навмисно. У такий спосіб Росія прагне ослабити та дестабілізувати ситуацію в Україні.

Я неодноразово це перевірив, як кажуть, на собі. Кожен мій пост про вакцинацію одразу атакують десятки й сотні ботів,

– зазначив депутат.

Він закликав довіряти лише перевіреним фактам, оскільки Центр громадського здоров'я повідомляв, що 98,1% госпіталізованих з COVID-19 є невакцинованими. Водночас вакциновані люди майже не мають ускладнень під час перебігу коронавірусної хвороби.

Атака ботів-антивакцинаторів: що відомо