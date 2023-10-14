Крах амбіцій Росії: як НАТО може відповісти на пошкодження газопроводу між Фінляндією й Естонією

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс обговорює пошкодження газопроводу у Балтійському морі між Фінляндією та Естонією. Мовляв, якщо доведуть, що це зробили навмисно, то блок відповідатиме. Та це не означає, що НАТО оголосить війну Росії.

Про це 24 Каналу припустив офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що на території країн-партнерів розташують нові бази. Зазначимо, що аварія на газопроводі трапилася у ніч проти 8 жовтня.

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Вона і так зросла там феноменально з 2022 року. До Альянсу вже приєдналася Фінляндія. Туди долучиться ще й Швеція, коли парламент Туреччини погодить це рішення. Північноатлантичний альянс може розмістити свої бази на їхній території.

Для Росії – це катастрофічний сценарій. Росія бореться, зокрема, за Арктику. Бореться за поклади нереальні, які досі нерозвідані. Для Росії збільшення присутності НАТО означатиме крах усіх її амбіцій на десятиліття вперед,

– наголосив Березовець.

До того ж країні-агресорці доведеться збільшити свою військову присутність. Попри те, що вона й так має серйозні проблеми з озброєнням та особовим складом.

"Як прикривати північні фланги Росії? Немає чим прикривати. Тому для них це абсолютно патова ситуація, до якої призвели дії Путіна", – сказав офіцер ЗСУ.

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Окрім того, свої бази Альянс може розмістити у країнах Балтії, у Польщі. Також це можуть бути країни Південної Європи. Додаткові американські контингенти можуть з'явитися в Румунії та Болгарії.

"Усе для росіян складається дуже й дуже погано. Усе – це довготривала стратегія, довготривалі наслідки, які Росії вихаркуватимуться навіть не роками, а десятиліттями наперед. НАТО має достатньо можливостей", – сказав Тарас Березовець.

Що відомо про аварію на газопроводі