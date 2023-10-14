Крах амбиций России: как НАТО может ответить на повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс обсуждает повреждение газопровода в Балтийском море между Финляндией и Эстонией. Мол, если докажут, что это сделали намеренно, то блок будет отвечать. Но это не означает, что НАТО объявит войну России.

Об этом 24 Каналу предположил офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что на территории стран-партнеров разместят новые базы. Отметим, что авария на газопроводе случилась в ночь на 8 октября.

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Оно и так выросло там феноменально с 2022 года. К Альянсу уже присоединилась Финляндия. Туда присоединится еще и Швеция, когда парламент Турции согласует это решение. Североатлантический альянс может разместить свои базы на их территории.

Для России – это катастрофический сценарий. Россия борется, в частности, за Арктику. Борется за залежи нереальные, до сих пор неразведанные. Для России увеличение присутствия НАТО будет означать крушение всех её амбиций на десятилетие вперед,

– подчеркнул Березовец.

К тому же стране-агрессору придется увеличить свое военное присутствие. Несмотря на то, что она и так имеет серьезные проблемы с вооружением и личным составом.

"Как прикрывать северные фланги России? Нечем прикрывать. Поэтому для них это абсолютно патовая ситуация, к которой привели действия Путина", – сказал офицер ВСУ.

Как НАТО может ответить за повреждение газопровода: смотрите видео

Кроме того, свои базы НАТО может разместить в странах Балтии, в Польше. Также это могут быть страны Южной Европы. Дополнительные американские контингенты могут появиться в Румынии и Болгарии.

"Все для россиян складывается очень и очень плохо. Все – это долговременная стратегия, долговременные последствия, которые России будут выхарькиваться даже не годами, а десятилетиями вперед. У НАТО достаточно возможностей", – сказал Тарас Березовец.

Что известно об аварии на газопроводе