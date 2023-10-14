Об этом 24 Каналу предположил офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что на территории стран-партнеров разместят новые базы. Отметим, что авария на газопроводе случилась в ночь на 8 октября.

К теме Только Россия могла это сделать: почему ей выгодно повреждение газопровода между Эстонией и Финляндией

Оно и так выросло там феноменально с 2022 года. К Альянсу уже присоединилась Финляндия. Туда присоединится еще и Швеция, когда парламент Турции согласует это решение. Североатлантический альянс может разместить свои базы на их территории.

Для России – это катастрофический сценарий. Россия борется, в частности, за Арктику. Борется за залежи нереальные, до сих пор неразведанные. Для России увеличение присутствия НАТО будет означать крушение всех её амбиций на десятилетие вперед,

– подчеркнул Березовец.

К тому же стране-агрессору придется увеличить свое военное присутствие. Несмотря на то, что она и так имеет серьезные проблемы с вооружением и личным составом.

"Как прикрывать северные фланги России? Нечем прикрывать. Поэтому для них это абсолютно патовая ситуация, к которой привели действия Путина", – сказал офицер ВСУ.

Как НАТО может ответить за повреждение газопровода: смотрите видео

Кроме того, свои базы НАТО может разместить в странах Балтии, в Польше. Также это могут быть страны Южной Европы. Дополнительные американские контингенты могут появиться в Румынии и Болгарии.

"Все для россиян складывается очень и очень плохо. Все – это долговременная стратегия, долговременные последствия, которые России будут выхарькиваться даже не годами, а десятилетиями вперед. У НАТО достаточно возможностей", – сказал Тарас Березовец.

Что известно об аварии на газопроводе