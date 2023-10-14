Про це 24 Каналу припустив офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що на території країн-партнерів розташують нові бази. Зазначимо, що аварія на газопроводі трапилася у ніч проти 8 жовтня.

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Вона і так зросла там феноменально з 2022 року. До Альянсу вже приєдналася Фінляндія. Туди долучиться ще й Швеція, коли парламент Туреччини погодить це рішення. Північноатлантичний альянс може розмістити свої бази на їхній території.

Для Росії – це катастрофічний сценарій. Росія бореться, зокрема, за Арктику. Бореться за поклади нереальні, які досі нерозвідані. Для Росії збільшення присутності НАТО означатиме крах усіх її амбіцій на десятиліття вперед,

– наголосив Березовець.

До того ж країні-агресорці доведеться збільшити свою військову присутність. Попри те, що вона й так має серйозні проблеми з озброєнням та особовим складом.

"Як прикривати північні фланги Росії? Немає чим прикривати. Тому для них це абсолютно патова ситуація, до якої призвели дії Путіна", – сказав офіцер ЗСУ.

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Окрім того, свої бази Альянс може розмістити у країнах Балтії, у Польщі. Також це можуть бути країни Південної Європи. Додаткові американські контингенти можуть з'явитися в Румунії та Болгарії.

"Усе для росіян складається дуже й дуже погано. Усе – це довготривала стратегія, довготривалі наслідки, які Росії вихаркуватимуться навіть не роками, а десятиліттями наперед. НАТО має достатньо можливостей", – сказав Тарас Березовець.

Що відомо про аварію на газопроводі