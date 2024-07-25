Затоплення тунелів у Києві: хто винен в аварії метро, чому не працює синя гілка і коли запустять

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8 грудня у Києві закрили рух перегоном метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" через підтоплення тунелів. Вся південна ділянка лінії виявилася відірваною від решти метрополітену. Згодом місто запустило човниковий рух від "Теремків" до "Деміївської", також запрацювали додаткові маршрути наземного транспорту.

Початково мер Києва Віталій Кличко заявляв, що ділянку відремонтують через шість місяців. Однак тепер термін відновлення руху – осінь цього року.

За пів року історія з підтопленням тунелів 2010 року побудови перетворилася на перекидання звинувачень. Фігуранти – київська влада, "попередники", прокуратура та "політичний тиск". Тішить те, що, на відміну від спорудження метро на Виноградар, на "Деміївській" роботи дійсно тривають.

24 Канал зібрав останні новини про перебудову тунелів метро синьої лінії.

Коли мають запустити рух

У січні Максим Шкіль, CEO холдингу MS Capital, до якого входить компанія Autostrada, що займається ремонтом тунелів, повідомив, що відновлення перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" планують завершити восени 2024 року. Початково ж міська влада заявляла про шість місяців – термін, який сплив у травні.

У червні новий термін – осінь цьогоріч – підтвердив в.о. начальника метрополітену Віктор Вигівський, а пізніше – мер Києва.



Віктор Вигівський / Фото КМДА

Триває ремонт на перегінному тунелі синьої гілки метро – між станціями "Деміївська" та "Либідська". Вже точно встановлено, що аварійна ситуація там виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому. Фахівці докладають максимальних зусиль, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені,

– написав Кличко.

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Кримінальна справа

Рух ділянкою закрили під час керування метрополітеном Віктором Брагінським. Однак 15 березня після розслідування журналістів Bihus.info він написав заяву на звільнення. З того часу виконує обов'язки керівника метрополітену головний інженер Віктор Вигівський.

8 грудня Київська міська прокуратура повідомила про досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, які призвели до вказаних наслідків. Також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в поймі річки Либідь,

– мовилося у повідомленні.

У липні Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків, двом посадовим особам КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що неналежне виконання посадових обов’язків вказаними працівниками призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро в межах Оболонсько-Теремківській лінії,

– зазначають у прокуратурі.

Керівників звинувачують у тому, що вони не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями та спорудами. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська", появи сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. В результаті зруйнувалися тунелі.

До теми Підтоплення тунелів в метро Києва: посадовцям повідомили про підозри у недбалості

Як наслідок, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 мільйона гривень. КП "Київський метрополітен" через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн гривень, стверджують прокурори.

У березні Віталій Кличко на засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради заявив, що КМДА заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті Києва на ремонт ділянки між станціями "Либідська" і "Деміївська".

"Попри те, що експертні звіти та дослідження науковців підтверджують, що проєктна документація містить неякісні проєктні рішення, а під час будівництва було неякісно споруджено конструкцію тунелю цієї ділянки, основні звинувачення полягають у нібито неналежному утриманні та обслуговуванні тунелю, а також його експлуатації", – відреагували на заяву прокуратури у метро.



Ремонтні роботи / Фото Павла Авдокушина

У метрополітені посилаються на дослідження, які встановили, що під час зведення конструкції тунелю не було виконано хімічного закріплення ґрунтів. Також виявлено відхилення від проєктних рішень при будівництві тунелю, зокрема розміри тюбінгів оправи тунелю та частина лоткових блоків не відповідають проєктним.

Водночас експерти підтверджують, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувалась у повному обсязі. Зважаючи на очевидний політичний тиск, "Київський метрополітен" наполягає на неупередженому розслідуванні та готовий до співпраці з правоохоронними органами. Разом із тим керівництво столичного метрополітену буде доводити безпідставність звинувачення у суді,

– кажуть у метро.

У відповідь на заяву метрополітену у прокуратурі відповіли, що мають результати експертизи, які спростовують заяви КП "Київський метрополітен" про начебто неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями.

За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблені висновки про те, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація. Проведеною експертизою досліджено якість будівництва тунелю: порушень та будь-яких відхилень, які призвели до розгерметизації даного тунелю, не встановлено. Однак встановлено, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувались у період з березня 2011 року по грудень 2023 року без залучення фахівців науково-дослідних інститутів, метробуду, проектних та інші організацій або окремих фахівців, які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації по їх усуненню,

– стверджують прокурори.

Також у прокуратурі зазначили, що у метрополітені не надавали жодних експертиз чи інших документів, що свідчать про неякісні проєктні рішення під час будівництва.

25 липня Київська прокуратура повідомила, що в.о. начальника КП "Київський метрополітен" помістили під цілодобовий домашній арешт за підозрою у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Також ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу – до 23 вересня 2024 року,

– мовиться у повідомленні.

Реакція метрополітену та Кличка

24 липня метрополітен опублікував результати експертизи: мовиться про неякісні проєктні рішення та неякісне будівництво тунелю метро.



Ремонтні роботи / Фото Павла Авдокушина

Метрополітен посилається на "комплексні та лабораторні дослідження Науково-дослідної судово-експертної установи із залученням наукових, науково-технічних і профільних експертів". Причинами розмиття тунелів називають:

оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;

оправу тунелю збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;

жорсткість тунелю нижча проєктної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).

Проведені лабораторні дослідження підтверджують грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю, що також є причиною виникнення аварійної ситуації. Водночас відсутня будь-яка інформація від правоохоронних органів про проведення таких лабораторних досліджень зазначеної експертизи. Згідно з висновками, усі необхідні регламентні роботи з утримання та обслуговування тунелю проводились відповідно до встановлених вимог. Варто зазначити, що лівий перегінний тунель, який збудовано повністю тунелепрохідницьким комплексом, перебуває в належному технічному стані, що також підтверджує дотримання всіх регламентних робіт службою, що експлуатує та утримує підземні споруди,

– мовиться у повідомленні.

Київський метрополітен обіцяє надати результати експертизи до правоохоронних органів. Мер Києва Віталій Кличко заявив про політичний тиск:

"Зважаючи на очевидний політичний тиск, міська влада наполягає на неупередженому розслідуванні. І з усіма отриманими експертними висновками звертатиметься до суду. І зазначу, як би не заважали і не тиснули, ми робимо все, щоб до початку осені закінчити ремонт ділянки. Роботи там тривають цілодобово".

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Столичне метро має ще декілька проблемних ділянок: перегін між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка", збудований до 1980 року, аварійний міст Метро 1965 року, не кажучи вже про незавершене будівництво ділянок на Виноградар та Троєщину. Лишається сподіватися, що з такими критичними наслідками містяни не зіштовхнуться у майбутньому.