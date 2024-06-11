Про це 11 червня розповів виконувач обов'язків начальника метрополітену Віктор Вигівський у коментарі Суспільному.

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Відновлення руху поїздів "синьою" гілкою метрополітену у Києві

За словами Вигівського, на будівельному майданчику між цими двома станціями роботи тривають цілодобово. Робітники дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю.

Надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

"Безпосередньо ще виконуються роботи усередині тунелю на прилеглих ділянках. Це 27 метрів з одного боку і 20 – з іншого. Там уже виконані роботи, що стосується скажімо так "лікування" тунелю і зараз триває робота для підсилення тунелю по периметру", – розповів глава столичної підземки.

Віктор Вигівський зазначив, що ремонті роботи триватимуть до кінця літа. Потім проведуть тестові пуски руху поїздів і після цього буде повноцінне відновлення руху потягів.

Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені,

– прогнозує посадовець.

За його словами, нині усі складні роботи фактично завершили.

"Основне питання було забезпечити ефективну роботу у самому котловані, не допустити винесення піску в котлован і доступу води. Цю роботу вже виконали. Далі, якщо вже демонтується тунель, то залишаються тільки роботи щодо монтажу тунелю та безпосередньо роботи в тунелі: прокладання колій, кабелів і запуск руху поїздів", – розповів детальніше Вигівський.

Нагадаємо, що 8 грудня в Київському метрополітені розгерметизувався тунель – між станціями "Деміївська" та "Либідська" вода вийшла на колії. Що відомо про колапс із метро в Києві – читайте тут.