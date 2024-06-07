Про це розповів на брифінгу виконувач обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський, інформує 24 Канал.
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За словами Вигівського, наразі практично по всіх робочих спеціальностях відчувається брак кадрів.
Маємо понад 15% вакантних посад, які потрібні для повного забезпечення роботи підприємства відповідно до встановлених раніше графіків. Практично по всіх робочих спеціальностях – брак кадрів. Це й електрики, і машиністи поїздів, і черговий склад, який в нас працює цілодобово і забезпечує роботу поїздів,
– зазначив Вигівський.
Причини браку людей
Основні чинники, що вплинули на цю ситуацію, за словами Вигівського, це міграція кадрів в зв'язку з воєнним станом, тривалий час для підготовки кадрового складу до підприємства, а також мобілізаційний процес.
"Складність підготовки машиніста пов'язана із адаптацією до різних типів поїздів, із психологічною готовністю до такої роботи. Окреме питання – підготовка диспетчерів – фахівців високого рівня, які мають працювати цілодобово та досконало знати підприємство. Це не один рік навчання", – додав керівник метрополітену.
Віктор Вигівський пояснив, чому довелось збільшити інтервали руху між поїздами / Фото 24 Каналу
Як планують забезпечувати роботу метро
За даними Вигівського, 41% персоналу метро – це жінки, 59% – чоловіки. Водночас у метрополітені не розділяють професії на чоловічі та жіночі.
"У нас в листопаді минулого року оголосили набір на курси машиністів, запрошували чоловіків і жінок. Зараз за набором навчається лише одна жінка, це киянка, яка закінчила коледж та вирішила працювати у метро", – зазначив він.
Керівник метрополітену анонсував додатковий набір на курс машиністів, аби резервувати фахівців і забезпечувати роботу метро.
Бронювання працівників: актуально
- Уряд продовжив терміни чинного бронювання військовозобов'язаних. Згідно із прийнятим сьогодні рішенням Кабміну, бронювання військовозобов’язаних, терміни дії відстрочок яких не закінчилися станом на 7 травня 2024 року, продовжено на три місяці.
- Наразі підприємства можуть бронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників. Зокрема під бронювання підпадають працівники підприємств, які забезпечують складові Сил безпеки та оборони в озброєнні та військовій техніці.