Об этом рассказал на брифинге исполняющий обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский, информирует 24 Канал.

Смотрите также В Киеве на станции метро произошло возгорание на путях: в сети пишут, что движение было остановлено

По словам Выговского, сейчас практически по всем рабочим специальностям ощущается нехватка кадров.

Имеем более 15% вакантных должностей, которые нужны для полного обеспечения работы предприятия в соответствии с установленными ранее графиками. Практически по всем рабочим специальностям – нехватка кадров. Это и электрики, и машинисты поездов, и дежурный состав, который у нас работает круглосуточно и обеспечивает работу поездов,

– отметил Выговский.

Причины нехватки людей

Основные факторы, повлиявшие на эту ситуацию, по словам Выговского, это миграция кадров в связи с военным положением, длительное время для подготовки кадрового состава к предприятию, а также мобилизационный процесс.

"Сложность подготовки машиниста связана с адаптацией к различным типам поездов, с психологической готовностью к такой работе. Отдельный вопрос – подготовка диспетчеров – специалистов высокого уровня, которые должны работать круглосуточно и в совершенстве знать предприятие. Это не один год обучения", – добавил руководитель метрополитена.



Виктор Выговский объяснил, почему пришлось увеличить интервалы движения между поездами / Фото 24 Канала

Как планируют обеспечивать работу метро

По данным Выговского, 41% персонала метро – это женщины, 59% – мужчины. В то же время в метрополитене не разделяют профессии на мужские и женские.

"У нас в ноябре прошлого года объявили набор на курсы машинистов, приглашали мужчин и женщин. Сейчас по набору учится только одна женщина, это киевлянка, которая закончила колледж и решила работать в метро", – отметил он.

Руководитель метрополитена анонсировал дополнительный набор на курс машинистов, чтобы резервировать специалистов и обеспечивать работу метро.

Справка. 3 июня, поезда киевского метро будут ездить по обновленному графику. Интервалы между поездами будут составлять: в пиковые часы ориентировочно 3 – 4 минуты;

в межпиковые – 6:00-6:30 минут;

в выходные дни интервалы остаются без изменений – 6-7 минут.

Бронирование работников: актуально