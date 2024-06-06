Из-за возгорания на рельсах движение по красной ветке в сторону Левого берега пришлось экстренно останавливать.

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Движение поездов экстренно останавливали

Экстренную остановку вызвало возгорание на рельсах в районе станции "Днепр". Техническая остановка якобы длилась 4 минуты – с 20:08 до 20:12.

Сейчас 24 Канал пытается получить комментарий Киевского метрополитена относительно инцидента.

На момент публикации о причинах возгорания на рельсах не сообщается. Однако очевидцы публикуют видео, на которых можно увидеть дым, поднимающийся над рельсами.

В Киеве произошло возгорание на рельсах метро: смотрите видео

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В киевском метро обновили график движения поездов