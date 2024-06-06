Через загоряння на рельсах рух червоною гілкою у бік Лівого берега довелося екстрено зупиняти.

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Рух потягів екстрено зупиняли

Екстрену зупинку спричинило загоряння на рельсах в районі станції "Дніпро". Технічна зупинка нібито тривала 4 хвилини – з 20:08 до 20:12.

Наразі 24 Канал намагається отримати коментар Київського метрополітену щодо інциденту.

На момент публікації про причини загоряння на рельсах не повідомляється. Однак очевидці публікують відео, на яких можна побачити дим, що підіймається над рельсами.

У Києві сталося загоряння на рельсах метро: дивіться відео

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