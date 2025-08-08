У Києві водій Subaru у стані алкогольного сп'яніння влетів у Куренівський парк. Він травмував двох жінок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про аварію у Куренівському парку?

Ввечері 7 серпня у Подільському районі Києва 36-річний водій Subaru, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево.

Від удару уламки авто розлетілися, травмувавши двох жінок, які сиділи на лавочці. Постраждалих, 57 та 59 років, із переламом ніг та іншими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано,

– повідомили у поліції.

Аварія у Куренівському парку / фото поліції Києва

Водія затримали на місці. Виявилося, що чоловік перебував за кермом п'яним – прилад Драгер показав 1,9 проміле алкоголю в його крові.

Винуватця ДТП у Києві вже затримали / фото Нацполіції

Слідчі розпочали кримінальне провадження статтею про порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння. Винуватцю аварії загрожує до 3 років позбавлення волі.

Винуватцю аварії загрожує до 3 років позбавлення волі.