В Киеве авто влетело в парк и травмировало двух женщин: водитель был пьян
- В Киеве пьяный водитель Subaru врезался в дерево в Куреневском парке, травмировав двух женщин.
- Водитель задержан, содержание алкоголя в крови составляло 1,9 промилле, ему грозит до 3 лет заключения.
В Киеве водитель Subaru в состоянии алкогольного опьянения влетел в Куреневский парк. Он травмировал двух женщин.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
Что известно об аварии в Куреневском парке?
Вечером 7 августа в Подольском районе Киева 36-летний водитель Subaru, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
От удара обломки авто разлетелись, травмировав двух женщин, которые сидели на лавочке. Пострадавших, 57 и 59 лет, с переломом ног и другими телесными повреждениями были госпитализированы,
– сообщили в полиции.
Авария в Куреневском парке / фото полиции Киева
Водителя задержали на месте. Оказалось, что мужчина находился за рулем пьяным – прибор Драгер показал 1,9 промилле алкоголя в его крови.
Виновника ДТП в Киеве уже задержали / фото Нацполиции
Следователи начали уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Виновнику аварии грозит до 3 лет лишения свободы.
Кстати, на днях в Киеве пьяный мужчина угрожал взорвать ТРЦ в Оболонском районе. Впрочем, сообщение оказалось ложным.