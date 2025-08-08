В Киеве водитель Subaru в состоянии алкогольного опьянения влетел в Куреневский парк. Он травмировал двух женщин.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Что известно об аварии в Куреневском парке?

Вечером 7 августа в Подольском районе Киева 36-летний водитель Subaru, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

От удара обломки авто разлетелись, травмировав двух женщин, которые сидели на лавочке. Пострадавших, 57 и 59 лет, с переломом ног и другими телесными повреждениями были госпитализированы,

– сообщили в полиции.

Авария в Куреневском парке / фото полиции Киева

Водителя задержали на месте. Оказалось, что мужчина находился за рулем пьяным – прибор Драгер показал 1,9 промилле алкоголя в его крови.

Виновника ДТП в Киеве уже задержали / фото Нацполиции

Следователи начали уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Виновнику аварии грозит до 3 лет лишения свободы.

