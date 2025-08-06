Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ Нацполиции в Киеве.

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Что о происшествии говорят правоохранители?

На спецлинию экстренной помощи позвонил мужчина, заявив о намерении взорвать ТРЦ в Оболонском районе столицы. В полиции рассказали, что сотрудники немедленно передали информацию всем соответствующим службам, которые обследовали здание и прилегающую территорию, однако опасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

Работники отдела криминальной полиции Оболонского управления полиции быстро нашли псевдоминера. Им оказался неоднократно судимый 38-летний житель Киевщины, который находился в состоянии алкогольного опьянения,

– объяснили правоохранители.

Они добавили, что во время общения мужчина не смог адекватно объяснить свои действия.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявили ему о подозрении за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.