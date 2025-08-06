Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУ Нацполіції у Києві.

Дивіться також Чоловікові, який погрожував підірвати гранати у Черкасах, готують підозри за низкою статей

Що про подію кажуть правоохоронці?

На спецлінію екстреної допомоги зателефонував чоловік, заявивши про намір підірвати ТРЦ в Оболонському районі столиці. У поліції розповіли, що співробітники негайно передали інформацію усім відповідними службам, які обстежили будівлю й прилеглу територію, однак небезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.

Працівники відділу кримінальної поліції Оболонського управління поліції швидко відшукали псевдомінера. Ним виявився неодноразово судимий 38-річний житель Київщини, який перебував у стані алкогольного сп'яніння,

– пояснили правоохоронці.

Вони додали, що під час спілкування чоловік не зміг адекватно пояснити свої дії.

Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. За скоєний злочин йому загрожує позбавлення волі строком до шести років.