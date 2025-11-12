На шахті "Інгульська" на Кіровоградщині – надзвичайна ситуація: рятувальники шукають 2 осіб
- На шахті "Інгульська" у Кіровоградській області сталася надзвичайна ситуація через прорив гідрозакладальної суміші, що спричинило затоплення горизонту та зникнення 2 осіб.
- Рятувальні роботи тривають із залученням ДСНС, розпочато розслідування аварії, а гірничорятувальний загін займається випомпуванням води та контролем газу.
На шахті "Інгульська" у Кіровоградській області 11 листопада сталася надзвичайна ситуація. У підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України та Кіровоградську ОВА.
Що відомо про аварію на шахті "Інгульська"?
В Міненерго зазначили, що на аварійній дільниці шахті "Інгульська" перебували чотири працівники ПП "Світекс". Двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії, доля іще двох працівників станом на 14:00 хв 12 листопада залишається невідомою.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС та шахти "Інгульська" ДП "СхідГЗК",
– йдеться у повідомленні.
Також у міністерстві підкреслили, що, відповідно до трудового законодавства, для розслідування аварії буде створена відповідна комісія.
У Кіровоградській ОВА додали, що аварію спричинив виток пульпи, що заповнила два горизонти шахти. За словами директора Інгульської шахти Євгена Хворостовського, чоловіки, яких шукають під землею, – працівники підрядної організації з Кривого Рогу.
Гірничорятувальний загін наразі проводить випомпування води. Також триває контроль повітря на вміст газу.
Як окупанти намагаються завдати шкоди українським шахтам?
Росія 25 жовтня атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. На момент атаки під землею перебували 496 співробітники шахти, на щастя, всіх їх вивели на поверхню.
Майже тижнем раніше росіяни також обстрілювали шахту компанії у Дніпропетровській області. Тоді на момент атаки під землею перебували 192 шахтарських співробітників.
Загалом ворог завдав щонайменше 7 ударів по вугільних підприємствах ДТЕК за останні два місяці. 20 жовтня окупанти вгатили по збагачувальній фабриці у Дніпропетровській області.