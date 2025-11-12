Укр Рус
12 листопада, 15:42
На шахті "Інгульська" на Кіровоградщині – надзвичайна ситуація: рятувальники шукають 2 осіб

Владислав Кравцов
Основні тези
  • На шахті "Інгульська" у Кіровоградській області сталася надзвичайна ситуація через прорив гідрозакладальної суміші, що спричинило затоплення горизонту та зникнення 2 осіб.
  • Рятувальні роботи тривають із залученням ДСНС, розпочато розслідування аварії, а гірничорятувальний загін займається випомпуванням води та контролем газу.

На шахті "Інгульська" у Кіровоградській області 11 листопада сталася надзвичайна ситуація. У підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України та Кіровоградську ОВА.

Що відомо про аварію на шахті "Інгульська"?

В Міненерго зазначили, що на аварійній дільниці шахті "Інгульська" перебували чотири працівники ПП "Світекс". Двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії, доля іще двох працівників станом на 14:00 хв 12 листопада залишається невідомою.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС та шахти "Інгульська" ДП "СхідГЗК", 
– йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві підкреслили, що, відповідно до трудового законодавства, для розслідування аварії буде створена відповідна комісія.

У Кіровоградській ОВА додали, що аварію спричинив виток пульпи, що заповнила два горизонти шахти. За словами директора Інгульської шахти Євгена Хворостовського, чоловіки, яких шукають під землею, – працівники підрядної організації з Кривого Рогу.

Гірничорятувальний загін наразі проводить випомпування води. Також триває контроль повітря на вміст газу.

Як окупанти намагаються завдати шкоди українським шахтам?

  • Росія 25 жовтня атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. На момент атаки під землею перебували 496 співробітники шахти, на щастя, всіх їх вивели на поверхню.

  • Майже тижнем раніше росіяни також обстрілювали шахту компанії у Дніпропетровській області. Тоді на момент атаки під землею перебували 192 шахтарських співробітників.

  • Загалом ворог завдав щонайменше 7 ударів по вугільних підприємствах ДТЕК за останні два місяці. 20 жовтня окупанти вгатили по збагачувальній фабриці у Дніпропетровській області. 