У Криму ввели режим надзвичайної ситуації через розлив мазуту після аварії танкерів "Волгонєфті"

У неділю, 15 грудня, в Чорному морі сталося одразу декілька аварій із російськими танкерами, що призвело до витоку нафти. Це загрожує екологічною катастрофою Чорному та Азовському морям.

У суботу, 28 грудня, окупаційна адміністрація анексованого ​​​​​​Криму повідомила про введення режиму надзвичайної ситуації на півострові. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на указ гауляйтера Сєргєя Аксьонова, передає 24 Канал.

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Де росіяни запровадили режим НС

Режим надзвичайної ситуації запровадили через наслідки аварій суден "Волгонєфть". Забруднення нафтопродуктами охопило водоохоронну зону Чорного моря в межах Керчі та Ленінського району Криму.

Ухвалено рішення віднести ситуацію, що склалася, пов'язану із забрудненням нафтопродуктами водоохоронної зони Чорного моря в межах муніципальних утворень міський округ Керч і Ленінський район, до техногенної надзвичайної ситуації регіонального характеру,

– написав гауляйтер.

Подібні рішення росіяни вже ухвалювали на інших територіях. У середу, 25 грудня, через розлив мазуту режим НС регіонального характеру ввели в Краснодарському краї. Наступного дня в регіоні було оголошено режим НС федерального характеру.

Що відомо про наслідки розливу нафтопродуктів

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінило збитки для екосистеми Чорного моря. Експерти вважають, що витік мазуту завдав екосистемі шкоди на понад 14 мільярдів доларів за приблизними підрахунками.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко пояснив, що мазут одразу осідає на дно, блокуючи доступ кисню до морської флори та фауни. Унаслідок цього утворюється "мертва" маса, яку течії переносять до узбережжя.

У Greenpeace Україна висловили сумніви, що Росія буде усувати наслідки катастрофи чи надасть доступ до інформації про неї. Директорка організації Наталія Гозак згадала подібний інцидент 2007 року, коли російський танкер біля півострова Тузла спричинив витік 1500 тонн нафти в море.