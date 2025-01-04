У Севастополі оголосили надзвичайну ситуацію через забруднення берега мазутом

Пляжі у тимчасово окупованому Севастополі та поблизу міста 4 січня забруднили плями мазуту. У Севастополі оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального значення.

Мазутні плями у Криму почали помічати після аварії російських танкерів у Чорному морі, що сталася 15 грудня. Тоді у воду могло потрапити близько 2,4 тисячі тонн нафтопродуктів. У Севастополі забруднено близько 100 квадратних метрів берега. Про це пише 24 Канал з посиланням на так званого очільника анексованого регіону Міхаїла Развожаєва.

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Мазут дістався до берегів Севастополя

Як зазначив Развожаєв, у місті немає масового забруднення берега. Але сліди мазуту з'явилися в різних територіях. Берегову лінію прибирали, зокрема, і місцеві жителі.

Брудні сліди люди помітили на березі пляжів Пляжу "Зоряний берег" та "Блакитна бухта".

Вранці співробітники Сєвприроднагляду прибрали плями мазуту на пляжі "Срібний" у Балаклаві.

Невеликі плями нафтопродуктів виявили в морі в Орлівці. Там забруднення мазутом на пляжі "Нахімовець" сягає в довжину 760 метрів. Плями також з'явилися на пляжах Любимівки.

Бруд із пляжів прибирають фахівці рятівної служби Севастополя, МНС, міськгоспу та Севприроднагляду. Для подальшої роботи окупаційна влада планує сформувати базу волонтерів, які мають досвід роботи у Краснодарському краї та Криму.

На пляжах прибирали брудні плями: дивитися відео

Мазут помітили на віллі російської співачки Алсу

Мазутні плями дісталися до будинку російської артистки Алсу в елітному селищі В'язовий Гай. Співробітники МНС поїхали туди, аби ліквідувати забруднення.

Берегова лінія Севастополя забруднена мазутом / Фото Mash

Мазут спричиняє техногенну катастрофу

Мазутний шлейф, що з'явилася в морі після затоплення танкерів рухається до Ялти. Жителі прибережних населених пунктів знаходять птахів, які потрапили в мазут. Також відомо, що внаслідок забруднення нафтопродуктами в морі загинули щонайменше 11 дельфінів. У Greenpeace зазначили, що витік "важкого" мазуту в море є однією з найбільших техногенних катастроф.