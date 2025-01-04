В Севастополе объявили чрезвычайную ситуацию из-за загрязнения берега мазутом

Пляжи во временно оккупированном Севастополе и вблизи города 4 января загрязнили пятна мазута. В Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

Мазутные пятна в Крыму начали замечать после аварии российских танкеров в Черном море, произошедшей 15 декабря. Тогда в воду могло попасть около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Севастополе загрязнено около 100 квадратных метров берега. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на так называемого главу аннексированного региона Михаила Развожаева.

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Мазут добрался до берегов Севастополя

Как отметил Развожаев, в городе нет массового загрязнения берега. Но следы мазута появились в разных территориях. Береговую линию убирали, в частности, и местные жители.

Грязные следы люди заметили на берегу пляжей Пляжа "Звездный берег" и "Голубая бухта".

Утром сотрудники Севприроднадзора убрали пятна мазута на пляже "Серебряный" в Балаклаве.

Небольшие пятна нефтепродуктов обнаружили в море в Орловке. Там загрязнение мазутом на пляже "Нахимовец" достигает в длину 760 метров. Пятна также появились на пляжах Любимовки.

Грязь с пляжей убирают специалисты спасательной службы Севастополя, МЧС, горхоза и Севприроднадзора. Для дальнейшей работы оккупационные власти планируют сформировать базу волонтеров, которые имеют опыт работы в Краснодарском крае и Крыму.

На пляжах убирали грязные пятна: смотреть видео

Мазут заметили на вилле российской певицы Алсу

Мазутные пятна добрались до дома российской артистки Алсу в элитном поселке Вязовая Роща. Сотрудники МЧС поехали туда, чтобы ликвидировать загрязнение.

Береговая линия Севастополя загрязнена мазутом / Фото Mash

Мазут вызывает техногенную катастрофу

Мазутный шлейф, появившийся в море после затопления танкеров движется к Ялте. Жители прибрежных населенных пунктов находят птиц, которые попали в мазут. Также известно, что вследствие загрязнения нефтепродуктами в море погибли по меньшей мере 11 дельфинов. В Greenpeace отметили, что утечка "тяжелого" мазута в море является одной из крупнейших техногенных катастроф.