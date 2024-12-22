В Greenpeace уже назвали эту аварию одной из крупнейших техногенных катастроф. Зона загрязнения распространилась на десятки километров, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Дельфины задохнулись российским мазутом

Уже известно, что после катастрофы танкеров и утечки мазута на побережье Черного моря нашли 11 мертвых дельфинов. В частности, восемь из них обнаружили в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки. Животные были полностью в мазуте, им забило дыхательные пути.

Мертвые дельфины в Черном море: смотрите видео

По данным Greenpeace, загрязнено более 60 километров пляжа – от Анапы до Крымского моста, а общая площадь загрязнения составляет 65 квадратных километров.

Убытки от аварии могут составлять десятки миллиардов долларов, нефть серьезно угрожает фауне в Черном море, ее будет трудно локализовать.