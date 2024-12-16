Біолог оцінив збитки від аварії нафтових танкерів у Чорному морі

У Керченській протоці 15 грудня затонули два російські танкери, які перевозили тонни мазути. Через аварію стався розлив нафти, який загрожує серйозною екологічною катастрофою.

Схожий інцидент вже був у 2007 році, коли в море потрапило 1 500 тонн нафти. Про це 24 Каналу розповів біолог, голова ГО "Зелений лист" Владислав Балінський, додавши, що внаслідок минулої трагедії загинули десятки тисяч птахів, але росіяни не зробили висновків і катастрофа знову повторилася.

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Які збитки від аварії

Через масляні плями пір'я птахів втрачає свої властивості й вже не затримує тепло. Відповідно птахи гинуть від гіпотермії. Морські та прісноводні організми, які живуть у водному середовищі, також постраждають. Плівка, яка утворюється на поверхні, припиняє доступ кисню, тому всі без виключення гідробіонти – гинуть.

Якщо говорити про 2007 рік, то фахівці сходились на думці, що Росії занижує збитки щонайменше в 10 разів. Тоді розрахунок йшов на мільярди доларів.

Зараз збитки можуть складати десятки мільярдів доларів. Очевидно, що російська сторона не буде допомагати природі відновлюватися. Якщо ми говоримо про мазут, який є на дні, то побачити його, зафіксувати – практично неможливо,

– розповів Владислав Балінський.

Катастрофічні наслідки для природи

Фауна на дні моря також гине, фактично утворюється пустеля. До того ж масляні плями можуть переміщуватися, і ніхто не знає, де вони зупиняться. Вони можуть спливати, мігрувати за течією, а берегова течія направлена в наш бік і в бік Румунії, Болгарії.

Зараз був потужний вітер в східному напряму, в бік Анапи, Грузії, але куди дійде ця пляма, поки затоне, – ніхто не знає. Потім вона може курсувати за течією – це дуже величезні й довготривалі наслідки,

– пояснив біолог.

Дуже важливо запроваджувати санкції, бо це не перший екоцид, який вчинили росіяни. Ба більше, усім відомо, що ворог використовує цей флот для постачання нафти в Європу через Балтію. Судна потрібні для перевантаження сирої нафти на більші танкери для змішування.

Все це росіяни роблять незаконно, бо морська конвенція забороняє перевантажувати нафту в морі. Навіть якщо не станеться такої катастрофи, там все одно є забруднення, бо під час перевантаження нафта постійно проливається.

Треба вимагати від міжнародної спільноти санкцій, щоб Росія не могла користуватися таким максимально "брудним" шляхом,

– підкреслив Владислав Балінський.

Нагадаємо, причиною аварії танкерів, які перевозили по 4 тисячі тонн мазуту, є недбалість росіян. Вони порушили правила й вийшли в море на старих річкових суднах, попри попередження про серйозний шторм.

У Greenpeace назвали аварію однією з найбільших техногенних катастроф. Розлив нафти буде надзвичайно важко локалізувати, а берегову лінію очистити. Ймовірно, судна перевозили нафту саме для воєнних потреб окупантів.