Бахмут тепер здається відпусткою, – Жорін про тактику ворога біля Авдіївки

Збройні Сили України вийшли з Авдіївки, тепер бої продовжуються за межами міста. Зараз ворог має менше можливостей, щоб залучати авіацію, але натомість збільшив використання інших засобів.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, додавши, що у дуже великих масштабах працює артилерія росіян, їхні FPV-дрони, техніка. Крім цього, у величезній кількості наступає піхота.

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Ворог береже техніку, але не рахує своїх бійців

Піхота ворога може пересуватися у пішому порядку, інколи на техніці. Також бувають випадки, що групи з 40 осіб просто біжать через відкрите поле. Наприклад, 26 лютого окупанти робили спроби привезти десант і на танках, і на броньованих машинах, і на багі. Ворог шукає будь-які можливості, щоб наступати.

Але щодня є знищена ворожа техніка. Про особовий склад я взагалі не говорю, тому що навіть складно порахувати, скільки на цьому напрямку ліквідовано росіян. Однак для підсилення піхоти вони намагаються використати різну техніку,

– розповів Максим Жорін.

Траплялися випадки, коли росіяни привозили бійців, далі на величезній швидкості просто викидали їх і одразу тікали, щоб ЗСУ не встигли уразити техніку. Далі, як правило, піхота намагається кудись розбігтися, штурмувати, здійснювати якісь маневри. Тому зараз найбільше доводиться говорити саме про тиск величезної кількості піхоти на українські позиції.

Чим відрізняється тактика росіян в Авдіївці від Бахмута

Було заведено вважати, що найбільше не цінував своїх бійців ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Колись саме бої за Бахмут стали прикладом того, як росіяни можуть взагалі не рахувати свої втрати.

"Але зараз окупанти переплюнули навіть це. Кількість особового складу, яка щодня тут знищується, – просто божевільна. Спілкуючись між собою, ми розуміємо, що навіть Бахмут у певному сенсі був для нас відпусткою в порівнянні з тим, що відбувалось в Авдіївці та поблизу неї", – сказав Максим Жорін.

Яким є рівень підготовки російської армії

Щодо рівня підготовки росіян, то треба розуміти, що їхня піхота суттєво відрізняється від нашої. Особовий склад окупаційного війська дуже різний і має кардинально різний рівень підготовки. Звісно, є люди взагалі без ніяких вмінь. Вони просто губляться на полі бою, і їх знищують.

Але більшість – це непогано підготовлена піхота, яка може виконати базові завдання. До того ж у них добра інженерна підготовка, мінування: протипіхотне, протитанкове. Вони не дуже сильні в якихось маневрах, але знають всі базові речі з інженерної, фортифікаційної, вогневої роботи,

– зауважив заступник командира 3 ОШБр.

Ще однією категорією є кадрові військові, спецназівці, з якими справді важко боротися. Українські воїни вже знешкодили декілька таких груп, зокрема, їхніх командирів. Тільки, оглянувши їхнє спорядження, комплектовання, можна зрозуміти, що це справжні професіонали. Наприклад, один боєць може мати на собі лише амуніції на суму 15 тисяч доларів.

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