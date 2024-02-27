Бахмут теперь кажется отпуском, – Жорин о тактике врага возле Авдеевки

Вооруженные Силы Украины вышли из Авдеевки, теперь бои продолжаются за пределами города. Сейчас враг имеет меньше возможностей, чтобы задействовать авиацию, но зато увеличил использование других средств.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, добавив, что в очень больших масштабах работает артиллерия россиян, их FPV-дроны, техника. Кроме этого, в огромном количестве наступает пехота.

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Враг бережет технику, но не считает своих бойцов

Пехота врага может передвигаться в пешем порядке, иногда на технике. Также бывают случаи, что группы из 40 человек просто бегут через открытое поле. Например, 26 февраля оккупанты делали попытки привезти десант и на танках, и на бронированных машинах, и на багги. Враг ищет любые возможности, чтобы наступать.

Но ежедневно есть уничтоженная вражеская техника. О личном составе я вообще не говорю, потому что даже сложно посчитать, сколько на этом направлении ликвидировано россиян. Однако для усиления пехоты они пытаются использовать различную технику,

– рассказал Максим Жорин.

Были случаи, когда россияне привозили бойцов, дальше на огромной скорости просто выбрасывали их и сразу убегали, чтобы ВСУ не успели поразить технику. Далее, как правило, пехота пытается куда-то разбежаться, штурмовать, совершать какие-то маневры. Поэтому сейчас больше всего приходится говорить именно о давлении огромного количества пехоты на украинские позиции.

Чем отличается тактика россиян в Авдеевке от Бахмута

Было принято считать, что больше всего не ценил своих бойцов главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Когда-то именно бои за Бахмут стали примером того, как россияне могут вообще не считать свои потери.

"Но сейчас оккупанты переплюнули даже это. Количество личного состава, которое ежедневно здесь уничтожается, – просто сумасшедшее. Общаясь между собой, мы понимаем, что даже Бахмут в определенном смысле был для нас отпуском по сравнению с тем, что происходило в Авдеевке и вблизи нее", – сказал Максим Жорин.

Каков уровень подготовки российской армии

Относительно уровня подготовки россиян, то надо понимать, что их пехота существенно отличается от нашей. Личный состав оккупационного войска очень разный и имеет кардинально разный уровень подготовки. Конечно, есть люди вообще без никаких умений. Они просто теряются на поле боя и их уничтожают.

Но большинство – это неплохо подготовленная пехота, которая может выполнить базовые задачи. К тому же у них хорошая инженерная подготовка, минирование: противопехотное, противотанковое. Они не очень сильны в каких-то маневрах, но знают все базовые вещи по инженерной, фортификационной, огневой работе,

– отметил заместитель командира 3 ОШБр.

Еще одной категорией являются кадровые военные, спецназовцы, с которыми действительно трудно бороться. Украинские воины уже обезвредили несколько таких групп, в частности их командиров. Только посмотрев на их снаряжение, комплектование, можно понять, что это настоящие профессионалы. Например, один боец может иметь на себе амуниции на сумму 15 тысяч долларов.

Что происходит в районе Авдеевки