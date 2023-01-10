Полковник ЗСУ назвав 2 типи ракет, якими можуть атакувати з Білорусі

На чотирьох білоруських аеродромах спостерігається активність російської авіації. Велика вірогідність, що після навчань відбуватиметься запуск ворожих ракет по території України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, кількість авіації, яка перекидається з Росії в Білорусь дійсно викликає занепокоєння.

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Яка загроза від авіації

Роман Світан зауважив, що такі дії росіян для українців дійсно є небезпечними.

Це дійсна загроза,

– зауважив він.

За його словами, авіація може нести ракети, які потім росіяни будуть випускати по українцях. Найімовірніше, що для атак використовуватимуться основні ракети типу Х–59, Х–31П.

"Саме такі ракети йдуть до 300 кілометрів по деяких позиціях", – пояснив Світан.

Він зауважив, що саме цим і небезпечне переміщення росіян.

Реакція України

Втім військовий експерт заспокоїв, що за рухом ворожої авіації слідкуватимуть українські сили ППО і збиватимуть ракети. До того ж робитиметься все можливе, аби зафіксувати у небі над Білоруссю носії як доказ.

"Перекидування авіації – це доволі небезпечний хід", – прокоментував Світан.

Він підкреслив, що хоч і запуски ракет відбуваються з території Білорусі, втім основні рішення за Росією.

"Лукашенко може не дати пройти чи хоча б перешкоджати руху російської техніки по землі, але роботі росіян з повітря він вже не зможе завадити", – зауважив військовий експерт.

Зовсім інша ситуація із перекидуванням сухопутної техніки росіян на країну-союзницю у війні з Україною.

Роман Світан про загрозу від російської авіації в Білорусі: дивіться відео

Чим небезпечні сухопутні війська

Роман Світан розповів, що російські сухопутні війська та їхні рухи вздовж кордону – це провокація.

За його словами, батальйонні тактичні групи російських військових дислокуються у білоруському місті Вітебськ, що відносно далеко до України. Втім там зосереджена розгалужена мережа приймання особового складу та його подальша підготовка.

Проте це не має викликати занепокоєння, оскільки у ворога дійсно застаріла техніка.

Склад Білорусів — це частини з непрацездатною технікою, яка ще буде піднята із місць зберігання,

– зауважив військовий експерт.

Він розказав, що росіяни нерідко перекидають у Білорусь не розконсервовану техніку, де вже білоруські майстри доводять її до певного рівня бойового стану. Потім ця техніка все ж відправляється на український Донбас.

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