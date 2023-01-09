Генерал-майор Віктор Ніколюк наголосив, що підрозділи, які тримають оборону на крайніх рубежах Сіверщини, готові до будь-якого розвитку подій. Він запевнив, що наші захисники зможуть дати ворогу потужну відсіч у випадку повторного наступу.
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Росіяни до Чернігова не дійдуть
Ніколюк запевнив, що зараз ситуація контрольована. Проте якщо ворог знову піде на Чернігівську область, наші воїни готові дати відсіч.
На даний час ситуація контрольована. Звичайно, ми розглядаємо будь-який варіант розвитку подій. Але як захистили Чернігів раніше, так захистимо і зараз. А по-простому: не дамо ворогу навіть дійти до Чернігова,
– сказав він.
Яка ситуація у Київській області
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що у Київській області триває укріплення рубежів оборони та зміцнення позицій.
Сьогодні з робочою поїздкою на позиціях регіону. Перевірили, як облаштовані вогневі споруди та бліндажі. У постійній комунікації та плідній співпраці з військовими. Нарощуємо рубежі, забезпечуємо бійців усім необхідним – технікою, спецзасобами та оснащенням. Важливо, щоб наші військові перебували в комфортних умовах,
– сказав Кулеба.
Яка ситуація на кордоні з Білоруссю
- Речник Держприкордонної служби Андрій Демченко розповів, що станом на 9 січня прикордонники не фіксують переміщення техніки та польоти важкої авіації поряд із кордоном Білорусі. Він сказав, що повідомленнями про нарощення військ російські окупанти намагаються нагнітати ситуацію. Через це прикордонники змушені тримати напоготові певну кількість сил та засобів, щоб у випадку повторного вторгнення дати відсіч ворогу.
- Тим часом 8 січня Росія перекинула у Білорусь ще один ешелон із військовою технікою з Воронезької області, що межує з Луганщиною. Її доставили на залізничну станцію Барановичі-Поліські. У ешелоні було близько 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та 2 пасажирські вагони з особовим складом – близько 100 осіб. Серед техніки також були помічені: не менше 8 вантажівок КамАЗ, мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ і не менше 2 артилерійських машин 1В15.