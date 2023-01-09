Генерал-майор Віктор Ніколюк наголосив, що підрозділи, які тримають оборону на крайніх рубежах Сіверщини, готові до будь-якого розвитку подій. Він запевнив, що наші захисники зможуть дати ворогу потужну відсіч у випадку повторного наступу.

До теми Спільні льотні навчання Росії та Білорусі: чи переростуть вони в новий наступ на Україну

Росіяни до Чернігова не дійдуть

Ніколюк запевнив, що зараз ситуація контрольована. Проте якщо ворог знову піде на Чернігівську область, наші воїни готові дати відсіч.

На даний час ситуація контрольована. Звичайно, ми розглядаємо будь-який варіант розвитку подій. Але як захистили Чернігів раніше, так захистимо і зараз. А по-простому: не дамо ворогу навіть дійти до Чернігова,

– сказав він.

Яка ситуація у Київській області

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що у Київській області триває укріплення рубежів оборони та зміцнення позицій.

Сьогодні з робочою поїздкою на позиціях регіону. Перевірили, як облаштовані вогневі споруди та бліндажі. У постійній комунікації та плідній співпраці з військовими. Нарощуємо рубежі, забезпечуємо бійців усім необхідним – технікою, спецзасобами та оснащенням. Важливо, щоб наші військові перебували в комфортних умовах,

– сказав Кулеба.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю