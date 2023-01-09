Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін. Він прокоментував три сценарії розвитку війни від The Economist та озвучив свій прогноз.

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Які 3 сценарії війни озвучило видання The Economist

Перший сценарій – найпесимістичніший – що Росія отримає перемогу, якщо республіканці блокуватимуть військову допомогу від США.

– найпесимістичніший – що Росія отримає перемогу, якщо республіканці блокуватимуть військову допомогу від США. Другий сценарій – "глухий кут", коли ні Україні, ні Росія не зможуть досягти значних успіхів на полі бою. Росія буде затягувати війну, сподіваючись у 2024 році президентом США знову буде Трамп і блокувати допомогу Україні.

– "глухий кут", коли ні Україні, ні Росія не зможуть досягти значних успіхів на полі бою. Росія буде затягувати війну, сподіваючись у 2024 році президентом США знову буде Трамп і блокувати допомогу Україні. Третій сценарій – стрімке просування України, але в цьому варіанті можлива ядерна загроза від Росії.

Прогноз Фейгіна щодо війни у 2023 році

На думку правозахисника, у 2023 році війна з високою ймовірністю має закінчитися.

Не виключаю, що цього року закінчиться активна фаза бойових дій, війна перейде, можливо, у варіант переговорів. Важко спрогнозувати, куди дійдуть ЗСУ та як зміниться лінія фронту,

– зазначив Фейгін.

Він додав, що також можливий варіант – що ЗСУ можуть посунути лінію фронту, деокупувавши ще якусь частину території.

Правозахисник вважає, що весь 2023 рік війна продовжуватиметься, але навряд зайде аж на 2024 рік.

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Коментар Фейгіна щодо сценаріїв від The Economist

"Україна теж все розуміє – чекати листопада 2024 року, коли в США обиратимуть нового президента – це не діло. Треба якось у 2023 році цю війну вивести на рівень, коли загрози щодо припинення постачання зброї від США не буде", – заявив Фейгін.

Він зазначив, що гальмувати надання зброї від США можливо, лише якщо президентом стане Дональд Трамп. "Зараз навіть Маккарті ніяких загрозливих заяв не сказав. Хоча "палки в колеса" можуть ставити, але загалом – в США є консенсус щодо підтримки України", – додав правозахисник.

Фейгін жартує, що ще треба дожити до листопада 2023 року, адже ЗСУ можуть до того часу і до Рязані дійти.

За його словами, надіятися на сценарій, що у 2024 році Трамп прийде до влади – ще зарано, такі ризики можна обговорювати десь з початку 2024 року.

Поки на сьогодні жоден з цих негативних сценаріїв для України не може реалізуватися. Зараз немає серйозної загрози припинення поставок зброї і її не буде, поки не зміниться влада у Вашингтоні,

– заявив Фейгін.

Він вважає, що форсувати ситуацію може Україна весною, якщо поновить свій контрнаступ. "Ймовірно – це буде рух в напрямку Запоріжжя – Токмак та Мелітополь", – додав правозахисник.

До слова, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія намагається просувати "корейський сценарій" для України. Проте сьогодні цей план навряд може отримати велику кількість прихильників серед наших партнерів. Що відомо про такий сценарій – читайте у статті.