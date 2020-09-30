Азербайджан відреагував на заяву Вірменії про можливе визнання незалежності Нагірного Карабаху. До таких дій держава налаштована вкрай негативно.

Якщо Вірменія визнає незалежність Нагірного Карабаху, то це означатиме спалення всіх мостів. Про це заявив посол Азербайджану в Росії Полад Бюльбюль-Огли, повідомляє "РБК-Україна".

Читайте також Війна у Нагірному Карабасі: останні новини

Реакція буде негативною. Ось тоді це вже буде лише до кінця,

– підкреслив Бюльбюль-Огли.

Що було раніше

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 30 вересня заявив, що країна розглядає можливість визнання незалежності Нагірного Карабаху. За його словами, Вірменія хоче встановити тривалу стабільність в Карабасі.

Головне про війну в Нагірному Карабасі