Азербайджан пригрозив Вірменії у разі визнання Нагірного Карабаху
Азербайджан відреагував на заяву Вірменії про можливе визнання незалежності Нагірного Карабаху. До таких дій держава налаштована вкрай негативно.
Якщо Вірменія визнає незалежність Нагірного Карабаху, то це означатиме спалення всіх мостів. Про це заявив посол Азербайджану в Росії Полад Бюльбюль-Огли, повідомляє "РБК-Україна".
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Реакція буде негативною. Ось тоді це вже буде лише до кінця,
– підкреслив Бюльбюль-Огли.
Що було раніше
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 30 вересня заявив, що країна розглядає можливість визнання незалежності Нагірного Карабаху. За його словами, Вірменія хоче встановити тривалу стабільність в Карабасі.
Головне про війну в Нагірному Карабасі
- Вірменія вважає Азербайджан ініціатором бойових дій 27 вересня. Натомість Азербайджан повідомив про обстріли з боку Вірменії.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Також там оголосили загальну мобілізація осіб старших за 18 років.
- Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває вже понад 30 років. Туреччина підтримує Азербайджан, а Росія – Вірменію.
- Україна висловила підтримку територіальній цілісності Азербайджану, оскільки раніше вони підтримали нашу державу.
- Європейський суд зобов'язав стори конфлікту негайно припинити бойові дії. Згодом країни мають відзвітувати перед судом.
- 30 вересня Вірменія назвала умову за якої готова до мирних переговорів.
- Європейський суд з прав людини 29 вересня зобов’язав Вірменію та Азербайджан утриматися від військових дій. Пізніше країни повинні віддзвітувати суду щодо вжитих заходів.