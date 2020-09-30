Вірменія назвала умову для мирних переговорів з Азербайджаном
Вірменія готова до мирного врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі. Проте для переговорів з Азербайджаном у Вірменії назвали одну умову.
Вірменія і Карабах не готові до вирішення питання на шкоду своїм національним інтересам і власній безпеці. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє "Sputnik Вірменія".
Читайте також Нічні бої у Карабасі: Азербайджан відзвітував про тисячні втрати Вірменії
Я вже мав привід говорити, що для ведення переговорів потрібні умови і атмосфера. Вірменія завжди була готова до мирного врегулювання,
– підкреслив Пашинян.
Однак прем'єр-міністр Вірменії виключив можливість проведення саміту Єреван – Москва – Баку. За його словами, під час інтенсивних дій не дуже доречно говорити про саміти.
Що говорять в Азербайджані
Президент Азербайджану Ільхам Алієв 29 вересня заявив про недопустимість переговорів з Вірменією через її дії. Він вважає, що Вірменія свідомо порушує переговорний процес і висуває неприйнятні вимоги, повідомило "РБК-Україна".
Про переговорний процес не може бути мови через заяви Пашиняна про те, що Нагірний Карабах належить Вірменії.
"Вірменський прем'єр-міністр публічно заявляє, що Карабах – це Вірменія і крапка. В такому разі, про який переговорний процес може йти мова? Адже суть вироблених мінською групою ОБСЄ принципів полягає в тому, що території навколо колишньої Нагірнокарабаської автономної області повинні бути передані Азербайджану", – додав Алієв.
До теми Хто може завершити війну між Вірменією та Азербайджаном?
Головне про війну в Нагірному Карабасі
- Бойові дії поновилися на кордоні Вірменії та Азербайджану 27 вересня. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів. Крім того, там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Вірменії заявили про два збиті вертольоти й три бепілотники Азербайджану.
- Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває вже понад 30 років. Все через азербайджанський регіон, який населяють вірмени.
- У конфлікті двох держав Туреччина підтримує Азербайджан, а Росія – Вірменію.
- 29 вересня ОБСЄ провела екстренне засідання через ситуацію у Нагірному Карабасі. Європейський Союз закликав сторони конфлікту до негайного припинення бойових дій.
- Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, як і вони нашу.