Вірменія готова до мирного врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі. Проте для переговорів з Азербайджаном у Вірменії назвали одну умову.

Вірменія і Карабах не готові до вирішення питання на шкоду своїм національним інтересам і власній безпеці. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє "Sputnik Вірменія".

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Я вже мав привід говорити, що для ведення переговорів потрібні умови і атмосфера. Вірменія завжди була готова до мирного врегулювання,

– підкреслив Пашинян.

Однак прем'єр-міністр Вірменії виключив можливість проведення саміту Єреван – Москва – Баку. За його словами, під час інтенсивних дій не дуже доречно говорити про саміти.

Що говорять в Азербайджані

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 29 вересня заявив про недопустимість переговорів з Вірменією через її дії. Він вважає, що Вірменія свідомо порушує переговорний процес і висуває неприйнятні вимоги, повідомило "РБК-Україна".

Про переговорний процес не може бути мови через заяви Пашиняна про те, що Нагірний Карабах належить Вірменії.

"Вірменський прем'єр-міністр публічно заявляє, що Карабах – це Вірменія і крапка. В такому разі, про який переговорний процес може йти мова? Адже суть вироблених мінською групою ОБСЄ принципів полягає в тому, що території навколо колишньої Нагірнокарабаської автономної області повинні бути передані Азербайджану", – додав Алієв.

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